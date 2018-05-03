Нарушителей правил поведения в аэропортах будут наказывать

За соблюдением новых правил поведения в московских аэропортах будут следить сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По словам руководителя ведомства Игоря Трескова, в каждом аэропорту будут дежурить по шесть сотрудников Минтранса.

«Необходимый состав инспекторов у нас имеется», - подчеркнул Тресков.

Представители министерства будут одеты в форму зеленого цвета, поэтому их можно будет опознать издалека.

Отмечается, что инспекторы не будут привлекать нарушителей к ответственности, а лишь будут контролировать соблюдение правил.

«Мы будем пытаться разъяснять правила, если человек будет продолжать противоправные действия, то будем привлекать к ответственности», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Трескова.