Нарушителей правил поведения в аэропортах будут наказывать
За соблюдением новых правил поведения в московских аэропортах будут следить сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
По словам руководителя ведомства Игоря Трескова, в каждом аэропорту будут дежурить по шесть сотрудников Минтранса.
«Необходимый состав инспекторов у нас имеется», - подчеркнул Тресков.
Представители министерства будут одеты в форму зеленого цвета, поэтому их можно будет опознать издалека.
Отмечается, что инспекторы не будут привлекать нарушителей к ответственности, а лишь будут контролировать соблюдение правил.
«Мы будем пытаться разъяснять правила, если человек будет продолжать противоправные действия, то будем привлекать к ответственности», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Трескова.
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