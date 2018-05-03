Нарушителей правил поведения в аэропортах будут наказывать

За соблюдением новых правил поведения в московских аэропортах будут следить сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По словам руководителя ведомства Игоря Трескова, в каждом аэропорту будут дежурить по шесть сотрудников Минтранса.

«Необходимый состав инспекторов у нас имеется», - подчеркнул Тресков.

Представители министерства будут одеты в форму зеленого цвета, поэтому их можно будет опознать издалека.

Отмечается, что инспекторы не будут привлекать нарушителей к ответственности, а лишь будут контролировать соблюдение правил.

«Мы будем пытаться разъяснять правила, если человек будет продолжать противоправные действия, то будем привлекать к ответственности», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Трескова.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Центробанк раскрыл «темные» схемы вывода денег из России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО