ВСУ нарушили «режим тишины» и возобновили атаки в районе Дебальцево

Вооруженные силы Украины использовали введенный ранее «режим тишины» для перегруппировки и пополнения боеприпасов и в 20 часов возобновили обстрелы позиций ополчения на линии соприкосновения в районе Дебальцево. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

- В 20 часов, используя «режим тишины», ВСУ перегруппировавшись и подвезя боеприпасы, снова начали обстрел позиций Народной милиции на Дебальцевском направлении, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

Ранее офицер сообщил, что усилиями представителей СЦКК на участке линии соприкосновения с 17:00 был установлен режим прекращения огня. Однако в ЛНР опасались, что пауза будет использована украинскими силовиками для передислокации.

Ранее ВСУ предприняли несколько попыток прорыва, которые были пресечены силами ополчения.