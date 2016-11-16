Нарушенное обстрелами ВСУ электро- и газоснабжение юга ДНР восстановлено
Ремонтные бригады ДНР полностью восстановили газо- и энергоснабжение Новоазовского района на юге республики, нарушенное обстрелами Вооруженных сил Украины 15 ноября.
- Нарушенное огнем украинских военных электроснабжение Новоазовского района полностью восстановлено, — сообщил Донецкому агентству новостей исполняющий обязанности главы районной администрации Анатолий Яновский Яновский.
По словам Яновского, также после обстрелов было восстановлено газоснабжение Саханки, Сергеевки, Заиченко, Коминтерново и Ленинского.
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