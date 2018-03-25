Наро-Фоминск принял чемпионат России по тайскому боксу
В Наро-Фоминск на соревнования по тайскому боксу съехалось рекордное число спортсменов – 320.
Из-за большого числа участников состязания растянулись на пять дней. В борьбе за медали приняли участие спортсмены из 37 субъектов России. Победители в разных весовых категориях получили право принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Москве с 10 по 19 мая, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Глава подмосковной федерации тайского бокса Олег Чуприна рассказал: «Сборная России по тайскому боксу постоянно находится в тройке сильнейших на международных турнирах. Сборная Московской области в свою очередь входит в пятерку сильнейших в России».
Ранее в Подмосковье прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Приз Валерия Муратова».
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