Наро-Фоминск принял чемпионат России по тайскому боксу

В Наро-Фоминск на соревнования по тайскому боксу съехалось рекордное число спортсменов – 320.

Из-за большого числа участников состязания растянулись на пять дней. В борьбе за медали приняли участие спортсмены из 37 субъектов России. Победители в разных весовых категориях получили право принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Москве с 10 по 19 мая, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Глава подмосковной федерации тайского бокса Олег Чуприна рассказал: «Сборная России по тайскому боксу постоянно находится в тройке сильнейших на международных турнирах. Сборная Московской области в свою очередь входит в пятерку сильнейших в России».

Ранее в Подмосковье прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Приз Валерия Муратова».

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