Наркоз в раннем возрасте негативно влияет на мозг

Шведские ученые из Каролинского института сообщили, что анестезия может негативно отразиться на мозге молодого организма.



В ходе специального опыта, в котором приняли участие более 200 тысяч подростков, выяснилось, что успеваемость была хуже у тех детей, которые перенесли операцию с применением анестезии в более раннем возрасте. При этом особенно серьезным использование данного обезболивающего проявляется в возрасте до 4 лет,- сообщает «Экономика Сегодня».