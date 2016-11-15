Наркоз в раннем возрасте негативно влияет на мозг
Шведские ученые из Каролинского института сообщили, что анестезия может негативно отразиться на мозге молодого организма.
В ходе специального опыта, в котором приняли участие более 200 тысяч подростков, выяснилось, что успеваемость была хуже у тех детей, которые перенесли операцию с применением анестезии в более раннем возрасте. При этом особенно серьезным использование данного обезболивающего проявляется в возрасте до 4 лет,- сообщает «Экономика Сегодня».
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