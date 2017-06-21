Наркоторговцы бросили у берегов Франции тонны кокаина
В одном из французских департаментов из Бискайского залива выловили около двух тонн кокаина.
Груз в воду сбросили наркоторговцы после того как их лодки неожиданно потерпели крушение. Вероятно, причиной стала специальная облава, которую устроили французские военнослужащие или полиция.
Именно военные обнаружили на берегу брошенные свертки.
По подозрению к причастности задержаны семеро граждан Греции, отмечает «Московский комсомолец».
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