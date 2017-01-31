В США наркокурьер «забыл» в самолете партию кокаина на 434 тысячи долларов
В носовой части самолета American Airlines правоохранительные органы города Талсы штата Оклахома обнаружили около 15 килограммов кокаина на общую сумму примерно в 434 тысячи долларов.
Как выяснила полиция, воздушное судно прибыло в Майами из столицы Колумбии 29 января, после чего самолет отправили на техобслуживание в Оклахому, на базу авиакомпании, - сообщает Лайф.
«Схрон» обнаружил один из механиков, заметивший в носовой части лайнера некий предмет, похожий на кирпич в пакете. Он позвонил в офис местного шерифа и сообщил о странной находке.
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