МЧС наращивает силы для ликвидации последствий циклона в Центральной России

МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации последствий мощного циклона в Центральной России. Группировка спасателей превышает одну тысячу человек и более 350 единиц техники.

Оперативные группы МЧС России совместно с органами местного самоуправления и другими экстренными службами работают на опасных участках федеральных, региональных и местных автодорог, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Уже восстановлено электроснабжение в Московской, Тверской и Кировской областях. До сих пор сложной остается ситуация в Калужской области, где обесточены более 200 населенных пунктов.

С 10 ноября на территорию Центрального и Приволжского федеральных округов обрушились снегопады и ледяной дождь, напоминает ТАСС.