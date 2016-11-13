МЧС наращивает силы для ликвидации последствий циклона в Центральной России
МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации последствий мощного циклона в Центральной России. Группировка спасателей превышает одну тысячу человек и более 350 единиц техники.
Оперативные группы МЧС России совместно с органами местного самоуправления и другими экстренными службами работают на опасных участках федеральных, региональных и местных автодорог, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
Уже восстановлено электроснабжение в Московской, Тверской и Кировской областях. До сих пор сложной остается ситуация в Калужской области, где обесточены более 200 населенных пунктов.
С 10 ноября на территорию Центрального и Приволжского федеральных округов обрушились снегопады и ледяной дождь, напоминает ТАСС.
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