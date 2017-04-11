Сны напрямую связаны с памятью

Американские ученые смогли, наблюдая за активностью мозга, определить, видит ли человек сон. При помощи электроэнцефалографии ученые попытались определить, в каких зонах мозга повышается активность во время сновидений и при их запоминании.

Для этого они будили подключенных к аппарату добровольцев и задавали вопрос, помнят ли они, что видели какой-либо сон. Сопоставив данные ЭЭГ с ответами, в дальнейшем эксперты смогли с точностью до 87 процентов определить, кто из испытуемых видит сны, - сообщает «РЕН ТВ».

Исследователи полагают, что данные об активности мозга и запоминании снов помогут понять, как сновидения связаны с памятью.