Сны напрямую связаны с памятью
Американские ученые смогли, наблюдая за активностью мозга, определить, видит ли человек сон. При помощи электроэнцефалографии ученые попытались определить, в каких зонах мозга повышается активность во время сновидений и при их запоминании.
Для этого они будили подключенных к аппарату добровольцев и задавали вопрос, помнят ли они, что видели какой-либо сон. Сопоставив данные ЭЭГ с ответами, в дальнейшем эксперты смогли с точностью до 87 процентов определить, кто из испытуемых видит сны, - сообщает «РЕН ТВ».
Исследователи полагают, что данные об активности мозга и запоминании снов помогут понять, как сновидения связаны с памятью.
Следующая новость В Сирии погибли два российских солдата
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии