США направят стратегические вооружения в Южную Корею

США в марте текущего года перебросят в Южную Корею стратегические вооружения в рамках совместных учений.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что таким образом будет продемонстрирована решимость альянса двух стран дать отпор КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Согласно данным осведомленных источников, в Южную Корею будут направлены атомный авианосец США и истребители F-22.