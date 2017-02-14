США направят стратегические вооружения в Южную Корею
США в марте текущего года перебросят в Южную Корею стратегические вооружения в рамках совместных учений.
В Минобороны Южной Кореи заявили, что таким образом будет продемонстрирована решимость альянса двух стран дать отпор КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.
Согласно данным осведомленных источников, в Южную Корею будут направлены атомный авианосец США и истребители F-22.
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