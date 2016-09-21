РФ направит в Средиземное море крейсер «Адмирал Кузнецов»
Власти Российской Федерации направят в воды Средиземного моря тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
- В настоящее время в российскую корабельную группировку восточной части Средиземноморья входит не менее шести боевых кораблей и трех-четырех судов обеспечения из состава всех флотов. Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав корабельную авианосную группу с крейсером «Адмирал Кузнецов», - сказал Шойгу.
По его словам, Россия восстановила постоянное присутствие сил ВМФ на востоке Средиземноморья специально для поддержания мира и реализации интересов страны.
- Напомню, что в 1967 году нахождение в данном районе 5-й оперативной эскадры позволило не допустить разрастания вооруженного арабо-израильского конфликта, - добавил Шойгу.
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