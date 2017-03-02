МЧС направило к месту обрушения тоннеля в Москве более ста спасателей и 30 единиц техники

В аварийно-спасательных работах на 23-м километре Калужского шоссе в Москве, где сегодня при строительстве тоннеля произошло обрушение конструкций, задействованы 102 человека и 30 единиц техники, включая специалистов и оборудование МЧС РФ.

Федеральное ведомство по чрезвычайным ситуациям направило в район аварии 55 сотрудников и 15 единиц техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве. Для эвакуации пострадавших рабочих был привлечен вертолет Московского авиационного центра, бригады скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы, на 23-м км Калужского шоссе рядом с населенным пунктом Сосенское в Новой Москве при заливке жидким бетоном обрушилась опалубка в строящемся автомобильном тоннеле. В результате погиб один человек, трое госпитализированы. Под завалами могут оставаться люди. Движение автотранспорта на Калужском шоссе затруднено - в сторону области образовалась многокилометровая пробка.