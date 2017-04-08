ВСУ направили в Донбасс «исламский батальон»
Украинские военные направили к линии соприкосновения в Донбасс дополнительные минометные расчеты. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости цитирует Басурина: «Нами отмечены факты стягивания противником дополнительных минометных расчетов к линии соприкосновения в районах Авдеевки, Опытного, Песков, Каменки и Водяного».
По его словам, в Мариуполь также доставлен исламский батальон численностью до 500 человек. Он подчеркнул, что в задачи батальона входит охрана складов ракетно-артиллерийского оружия и взятие под контроль порта Мариуполь.
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