МИД РФ напомнил Вашингтону про Югославию
Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США забыли про тысячи погибших и четверть миллиона беженцев после конфликта в Югославии в конце 90-х годов. Действия альянса российский министр назвал "агрессией".
– Если бы Россия в лице Евгения Примакова не отреагировала бы так, как он отреагировал на это грубейшее нарушение международного права, то мы, наверное, себе бы потом этого не простили еще очень долго, – считает Лавров. По его словам, Россия "проявила характер" и заняла единственно верную позицию, сообщает издание "Народные новости".
Лавров также отметил, что обвиняя Россию в "военных преступлениях" в Сирии США и их партнеры доходят до оскорблений.
Следующая новость Лавров заявил об оскорблениях в адрес России от НАТО
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