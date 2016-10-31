МИД РФ напомнил Вашингтону про Югославию

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США забыли про тысячи погибших и четверть миллиона беженцев после конфликта в Югославии в конце 90-х годов. Действия альянса российский министр назвал "агрессией".

– Если бы Россия в лице Евгения Примакова не отреагировала бы так, как он отреагировал на это грубейшее нарушение международного права, то мы, наверное, себе бы потом этого не простили еще очень долго, – считает Лавров. По его словам, Россия "проявила характер" и заняла единственно верную позицию, сообщает издание "Народные новости".

Лавров также отметил, что обвиняя Россию в "военных преступлениях" в Сирии США и их партнеры доходят до оскорблений.