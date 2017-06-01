МИД РФ напомнил Киеву о последствиях введения визового режима

Замглавы МИД РФ Василий Небензя предупредил Киев о неизбежности экономических последствий от возможного введения визового режима с Россией.

«Украинские власти, я думаю, понимают все последствия визового режима собственно для самой Украины, ее экономики и граждан», — сказал Небензя, отметив, что в основном о визовом режиме говорят «политики, которые делают себе пиар».

Ранее украинская фракция коалиции «Народный фронт» призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ, комментируя данное сообщение, напомнил о принципе взаимности в визовых вопросах, сообщает «РИА Новости».