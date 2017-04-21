Напавший на здание ФСБ погиб от рикошета собственной пули

Открывший стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю мужчина погиб от собственной пули, отскочившей от стены.

По информации Life, во время беспорядочной стрельбы из автомата одна пуля отрикошетила и попала в злоумышленника. Преступник упал, и в него начали стрелять подоспевшие сотрудники ФСБ.

В материале также сообщается, что мужчина попал в приемную ФСБ с легендой, что хочет выдать имена экстремистов региона. Он позвонил в дверь, после чего к нему вышел оперативник отдела по борьбе с терроризмом, которого преступник застрелил. После он забрал у убитого автомат и продолжил вести огонь из него.

Нападавшим оказался 18-летний житель Хабаровского края А.В. Конев, предположительно, имевший отношение к неонацистской группировке.