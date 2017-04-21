Напавший на здание ФСБ погиб от рикошета собственной пули
Открывший стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю мужчина погиб от собственной пули, отскочившей от стены.
По информации Life, во время беспорядочной стрельбы из автомата одна пуля отрикошетила и попала в злоумышленника. Преступник упал, и в него начали стрелять подоспевшие сотрудники ФСБ.
В материале также сообщается, что мужчина попал в приемную ФСБ с легендой, что хочет выдать имена экстремистов региона. Он позвонил в дверь, после чего к нему вышел оперативник отдела по борьбе с терроризмом, которого преступник застрелил. После он забрал у убитого автомат и продолжил вести огонь из него.
Нападавшим оказался 18-летний житель Хабаровского края А.В. Конев, предположительно, имевший отношение к неонацистской группировке.
Следующая новость Северная Корея готова к «тотальной» войне
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии