Напавший на посла РФ в Анкаре преступник убит в перестрелке с полицией
Неизвестный мужчина, ворвавшийся с оружием в помещение фотовыставки в Анкаре и ранивший посла РФ в Турции Андрея Карлова, убит в перестрелке с представителями правоохранительных органов.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV, съемочная бригада которого находится на месте события.
Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова во время открытия фотовыставки. МИД РФ подтвердил нападение на посла и получение им огнестрельных ранений.
В результате нападения ранения получили еще три человека. Полицейская операция возле художественного салона завершена.
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