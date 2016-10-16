Напавших на пограничников РФ северокорейских рыбаков доставят в Приморье

Сотрудники УФСБ России доставят рыбаков из КНДР, оказавших сопротивление при задержании, в Приморье. Накануне в Японском море российские спецслужбы задержали промысловое судно, рыбаки открыли по пограничникам стрельбу.

– Сегодня в течение дня корабль пойдет к Приморью, здесь уже будет проводиться разбирательство. На борту есть судовой врач, который оказывает помощь, – рассказали в Приморском крае. Известно, что один из российских пограничников получил ранение в голову, сообщает РИА "Новости".

Судно было задержано в исключительной экономической зоне РФ. На борту были обнаружены нелегально добытые биоресурсы. При оказании сопротивления девять членов экипажа рыбопромыслового судна получили ранения, один из рыбаков скончался на месте происшествия.