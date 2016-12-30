Напавшие на росгвардейцев причастны к разбою и ограблениям

Злоумышленники, совершившие нападение на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, причастны к ряду ограблений и разбою.

По данным правоохранительных органов, они нападали на торговые объекты и склады. При совершении преступлений злоумышленники использовали оружие, передает РИА ФедералПресс.

После нападения на росгвардейцев преступники были задержаны по горячим следам. Похищенное ими у силовиков оружие изъято.