Напавшие на росгвардейцев причастны к разбою и ограблениям
Злоумышленники, совершившие нападение на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, причастны к ряду ограблений и разбою.
По данным правоохранительных органов, они нападали на торговые объекты и склады. При совершении преступлений злоумышленники использовали оружие, передает РИА ФедералПресс.
После нападения на росгвардейцев преступники были задержаны по горячим следам. Похищенное ими у силовиков оружие изъято.
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