Напавшие на журналистов в Москве приняли их за наркодилеров
Избившие журналистов телеканала Life в Москве планировали нападение на наркодилеров. Об этом заявили в столичном ГУ МВД.
Ранее сообщалось о том, что полицейскими был задержан один подозреваемый в нападении. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. В ведомстве подчеркнули, что он не является сотрудником МВД, сообщает ТАСС.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления других участников инцидента. Предполагается, что в нападении на журналистов участвовали шесть человек.
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