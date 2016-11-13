Напавшие на журналистов в Москве приняли их за наркодилеров

Избившие журналистов телеканала Life в Москве планировали нападение на наркодилеров. Об этом заявили в столичном ГУ МВД.

Ранее сообщалось о том, что полицейскими был задержан один подозреваемый в нападении. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. В ведомстве подчеркнули, что он не является сотрудником МВД, сообщает ТАСС.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления других участников инцидента. Предполагается, что в нападении на журналистов участвовали шесть человек.