Напавшему на мечеть канадцу предъявили обвинения

Полиция Канады предъявила обвинения 27-летнему Александру Биссоннетту, подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке.

Он обвиняется в шести умышленных убийствах и пяти покушениях на убийство, сообщает «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Второго подозреваемого – Мохамеда Хадира – полиция отпустила и в настоящее время он проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что Биссоннетт якобы принял ислам, однако эта информация не подтвердилась. Бывшие сокурсники злоумышленника охарактеризовали его как сторонника праворадикальных взглядов.