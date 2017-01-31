Напавшему на мечеть канадцу предъявили обвинения
Полиция Канады предъявила обвинения 27-летнему Александру Биссоннетту, подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке.
Он обвиняется в шести умышленных убийствах и пяти покушениях на убийство, сообщает «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Второго подозреваемого – Мохамеда Хадира – полиция отпустила и в настоящее время он проходит по делу в качестве свидетеля.
Ранее сообщалось, что Биссоннетт якобы принял ислам, однако эта информация не подтвердилась. Бывшие сокурсники злоумышленника охарактеризовали его как сторонника праворадикальных взглядов.
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