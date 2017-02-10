Напавшего на патрульных в Париже обвинили в связях с террористами

Злоумышленнику, совершившему нападение на военный патруль у Лувра в Париже, предъявили обвинения в покушении на убийство и связях с терроризмом.

Нападавший свою связь с террористическими организациями отрицает. По его словам, он действовал по собственной воле, а задуманная им акция носила символический характер. Он пояснил, что хотел пройти в музей и залить экспонаты краской из баллона, сообщает АР со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Инцидент с нападением произошел на прошлой неделе. По данным СМИ, злоумышленник, вооруженный мачете, напал на двух патрульных у Лувра с криками «Аллах акбар!» Военные открыли по нему огонь, в результате чего нападавший был тяжело ранен и в настоящее время находится в больнице. В результате происшествия незначительно пострадал один из патрульных.