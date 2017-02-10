Напавшего на патрульных в Париже обвинили в связях с террористами

Злоумышленнику, совершившему нападение на военный патруль у Лувра в Париже, предъявили обвинения в покушении на убийство и связях с терроризмом.

Нападавший свою связь с террористическими организациями отрицает. По его словам, он действовал по собственной воле, а задуманная им акция носила символический характер. Он пояснил, что хотел пройти в музей и залить экспонаты краской из баллона, сообщает АР со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Инцидент с нападением произошел на прошлой неделе. По данным СМИ, злоумышленник, вооруженный мачете, напал на двух патрульных у Лувра с криками «Аллах акбар!» Военные открыли по нему огонь, в результате чего нападавший был тяжело ранен и в настоящее время находится в больнице. В результате происшествия незначительно пострадал один из патрульных.

Новости по теме
Теги:
Места: Франция
Следующая новость Премьер-министр Польши попала в ДТП

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО