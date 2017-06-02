При нападении на отель в Маниле погибли более 30 человек

По меньшей мере 34 человека стали жертвами атаки на гостиничный комплекс Resorts World Manila в столице Филиппин.

По сведениям местной полиции, нападавший действовал в одиночку. При этом он не стрелял в людей. К жертвам привел пожар, который он утроил в казино на третьем этаже комплекса – люди погибли от удушья.

Позднее правоохранители обнаружили его в одном из номеров, он покончил жизнь самоубийством. В полиции не считают произошедшее терактом, хотя ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России).

Мотивы нападавшего пока точно не установлены. Предполагается, что инцидент – неудавшаяся попытка ограбления, передает Reuters.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших в результате нападения на отель. Согласно последним данным, их число возросло до 54. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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