Нападение пьяного пациента на фельдшера «скорой» произошло в Петербурге

В среду, 15 февраля, в общежитии на улице Ткачей вызвавший скорую помощь пьяный мужчина ударил женщину фельдшера кулаком в лицо во время оказания ему медицинской помощи. Женщина получила травму головы.

Как говорится в сообщении Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу, во время оказания помощи больному, он, находясь в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера.

«Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение», - сообщает ТАСС со ссылкой на Управление СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

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