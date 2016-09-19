За нападение в Минессоте взяло на себя ответственность ДАИШ

Террористическое объединение ДАИШ заявило о причастности к нападению на посетителей торгового центра в городе Сент-Клауд (США, штат Миннесота). В результате инцидента пострадали девять человек.

Боевики заявили, что данные действия стали ответом на призыв атаковать граждан стран, которые состоят в международной коалиции, возглавляемой США, сообщает РБК.

18 сентября утром в торговом центре Минессоты мужчина напал на посетителей с ножом. Очевидцы заявили, что при нападении преступник упоминал Аллаха. Его застрелили сотрудники полиции.

