За нападение на медиков предлагают ввести пожизненный срок

Мосгордума в феврале внесет в нижнюю палату законопроект, ужесточающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за нападения на врачей при исполнении ими своих обязанностей.

В подготовленном Мосгордумой проекте федерального закона, текст которого имеется в распоряжении «Известий», предлагается предусмотреть в Уголовном кодексе РФ наказание за применение насилия в отношении медработников в зависимости от степени опасности таких действий для жизни.

Газета отмечает, что в случае применения насилия, не опасного для здоровья, нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет. При возникновении опасности для медиков наказание может быть увеличено до 10 лет лишения свободы. Угроза для жизни медработника будет караться лишением свободы на срок от 12 лет и в зависимости от отягчающих обстоятельств до пожизненного срока лишения свободы.

В Министерстве здравоохранения РФ «Известиям» сообщили, что данный проект пока не поступал к ним на рассмотрение.

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