Нападение на дочь Федора Емельяненко оказалось выдумкой и провокацией

Следователи так и не обнаружили доказательств того, что 16-летняя дочь знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко осенью 2016 года подверглась нападению.

Расследование инцидента фактически прекращено, поскольку сотрудники уголовного розыска ОВД «Замоскворечье» и МУРа так и не нашли подтверждений нападения на Марию Емельяненко, а семья легендарного бойца категорически не хочет разбираться, кто и для чего придумал эту историю, - пишет Лайф.

По информации издания, в деле нет ни улик, ни подозреваемых, а семья девушки старательно дистанцируется от этой странной истории. Все это навевает на мысль, что «инцидент с Марией был провокацией ради так называемого чеченского следа и дискредитации главы Чечни Рамзана Кадырова».

Как стало известно журналистам, камеры видеонаблюдения не зафиксировали ничего подозрительного, а девушка, рассказывая о том, где именно на нее было совершено нападение, все время путалась в показаниях.

- По данным следствия, нападение было провокацией, чтобы правоохранители вышли на «чеченский след», — рассказал источник Лайфа. — Скорее всего, сыграл свою роль юношеский максимализм тех, кто окружал девушку. Один из друзей девушки предложил: «давайте разыграем сценку», другой подхватил, и никто не подумал о последствиях. А девочка даже и не поняла, что ее втягивают в большую провокационную интригу.

Когда следователи и оперативники попросили у семьи Емельяненко разрешения на проведение дополнительных следственных действий с девушкой, близкие ответили отказом.

- Сам Емельяненко и его жена не были в курсе о готовящейся провокации с участием дочери, однако после запутанных показаний девочки семья перестала сотрудничать с полицией, — добавил источник.

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