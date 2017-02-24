Нападающего «Ниццы» Балотелли пригрозили оставить без языка

Нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли может лишиться языка за свою несдержанность.

Агент футболиста Мино Райла пригрозил отрезать спортсмену язык, после инцидента во время матча с «Лорьяном». Балотелии не поскупился на выражения в адрес арбитра, за что получил красную карточку и дисквалификацию на два матча. Одну игру футболист пропустит гарантированно, а от второй отстранен пока условно, сообщает сайт Football Italia.

Поведение футболиста заставило задуматься главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентура о перспективах спортсмена в национальной команде. По его словам, их нельзя назвать «положительными».