США нанесли ракетный удар по Сирии

США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в районе Хомса, откуда предположительно была осуществлена атака с применением химического оружия.

Удар наносился с кораблей в Средиземном море. В общей сложности было выпущено около 50 ракет «Томагавк», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Источник агентства уточнил, что атаке США подверглась авиабаза Шайрат, которая находится в 40 км от города Хомс.

Сирийские СМИ назвали ракетный удар американских войск «актом агрессии».