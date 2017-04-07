США нанесли ракетный удар по Сирии
США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в районе Хомса, откуда предположительно была осуществлена атака с применением химического оружия.
Удар наносился с кораблей в Средиземном море. В общей сложности было выпущено около 50 ракет «Томагавк», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Источник агентства уточнил, что атаке США подверглась авиабаза Шайрат, которая находится в 40 км от города Хомс.
Сирийские СМИ назвали ракетный удар американских войск «актом агрессии».
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