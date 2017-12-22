РПЦ намерена вернуть себе более тысячи зданий в Москве

Русская Православная церковь намерена вернуть себе около тысячи зданий в Москве, принадлежавших патриархии до революции.

Уточняется, что претендовать на недвижимость РПЦ может благодаря закону о реституции, согласно которому федеральная и региональная власти обязаны безвозмездно отдавать религиозным организациям имущество, в том числе, недвижимость, отнятую после революции 1917 года.

По данным «Дождя», РПЦ, пользуясь законом, пытается вернуть себе не только соборы и монастыри, но и здания бывших епархиальных домов, училищ, а также вспомогательные помещения.

В феврале текущего года Сампсониевский собор, расположенный в Санкт-Петербурге, передали Русской Православной церкви в пользование на 49 лет, сообщает «Федерал пресс».

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Места: Москва
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