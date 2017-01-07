СБУ намерена отговорить Савченко от публикации списков военнопленных

Службе безопасности Украины (СБУ) не понравилась идея депутата Верховной Рады Надежды Савченко обнародовать списки попавших в плен и пропавших без вести украинских военнослужащих.

В ведомстве не допустят публикации этих списков, поскольку это может повредить процессу освобождения пленных. Кроме того, с Савченко будет проведена «определенная работа в рамках действующего законодательства». Об этом телеканалу «112Украина» рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

Ранее Савченко заявила, что указанные списки она получила в ходе встречи с лидерами ДНР и ЛНР в Минске.