СБУ намерена отговорить Савченко от публикации списков военнопленных
Службе безопасности Украины (СБУ) не понравилась идея депутата Верховной Рады Надежды Савченко обнародовать списки попавших в плен и пропавших без вести украинских военнослужащих.
В ведомстве не допустят публикации этих списков, поскольку это может повредить процессу освобождения пленных. Кроме того, с Савченко будет проведена «определенная работа в рамках действующего законодательства». Об этом телеканалу «112Украина» рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.
Ранее Савченко заявила, что указанные списки она получила в ходе встречи с лидерами ДНР и ЛНР в Минске.
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