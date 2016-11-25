Намеченный на 28 ноября саммит ОПЕК в Вене отменен из-за отказа Саудовской Аравии

Переговоры в Вене, на которых страны ОПЕК должны были обсуждать соглашение об ограничении объемов добычи нефти, отменены после того как Саудовская Аравия отказалась принять в них участие.

Вместо саммита ОПЕК с участием стран-экспортеров нефти, не входящих в картель, 28 ноября в Вене состоится очередное внутреннее совещание представителей ОПЕК, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, на совещании будет обсуждаться предложение Саудовской Аравии провести переговоры со странами, не являющимися членами ОПЕК, после того как картель разберется со своими внутренними противоречиями, в частности, с нежеланием Ирана и Ирака ограничивать объемы добычи нефти.

Иран продолжает настаивать на том, что должен нарастить производство «черного золота» до уровня, на котором эта страна находилась до введения международных санкций. Ирак не согласен с оценкой ОПЕК его нынешних объемов добычи.

В конце октября в Алжире представители картеля пришли к устному соглашению о заморозке производства нефти, однако впоследствии не сумели договориться о квотах.

О своем отказе сократить объемы добычи объявили также не входящие в ОПЕК Бразилия и Казахстан.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия поддержит любое предложение картеля, которое будет способствовать стабилизации мирового рынка, однако выразил сомнение, что страны ОПЕК сумеют договориться об ограничении добычи углеводородов между собой.