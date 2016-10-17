В США наложили запрет на перевозку Galaxy Note 7 в самолетах
Чиновники министерства транспорта США запретили пассажирам и членам экипажей самолетов не только пользоваться телефонами Galaxy Note 7, но и проносить их на борт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс страны.
Власти запретили не только проносить на борт, но и сдавать в багаж указанные устройства. На такие меры пришлось пойти в целях безопасности.
Ранее сообщалось о самовольных взрывах Galaxy Note 7.
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