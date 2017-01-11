Суд наложил арест на 15 объектов недвижимости Улюкаева
По ходатайству центрального аппарата СКР суд арестовал 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему главе МЭР Алексею Улюкаеву.
Наряду с этим арестованы денежные средства экс-министра на сумму не менее 564 миллионов рублей. Об этом «Коммерсанту» рассказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов.
Он добавил, что в общей сложности по громким уголовным делам (в отношении бывших губернаторов Сахалина, Кировской области, Республики Коми) арестованы имущество и деньги на сумму около 18 миллиардов рублей.
Собеседник издания отметил, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для последующего ареста с целью обеспечения исполнения уголовного наказания.
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