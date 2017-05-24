Налоговый спецрежим для богатых может появиться в РФ

Введение специального налогового режима для богатых граждан и частных инвесторов заставит их раскрывать свои офшорные доходы и сохранять российское налоговое резидентство, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Как уточняется в материале, Титов является инициативы введения специального налогового режима для богатых.

Он пояснил, что предложение направленно на привлечение и удержание в России состоятельных граждан, а также потенциальных инвесторов.

Уточняется, что физические лица смогут уплачивать фиксированный налог на сумму, которая заранее будет согласована с налоговым органом. Речь идет о спецрежиме налогообложения доходов, полученных за пределами РФ, а доходы резидентов от источников в России будут облагаться в общеустановленном порядке, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Алишер Усманов сравнил Алексея Навального с Шариковым

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО