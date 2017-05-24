Налоговый спецрежим для богатых может появиться в РФ

Введение специального налогового режима для богатых граждан и частных инвесторов заставит их раскрывать свои офшорные доходы и сохранять российское налоговое резидентство, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Как уточняется в материале, Титов является инициативы введения специального налогового режима для богатых.

Он пояснил, что предложение направленно на привлечение и удержание в России состоятельных граждан, а также потенциальных инвесторов.

Уточняется, что физические лица смогут уплачивать фиксированный налог на сумму, которая заранее будет согласована с налоговым органом. Речь идет о спецрежиме налогообложения доходов, полученных за пределами РФ, а доходы резидентов от источников в России будут облагаться в общеустановленном порядке, сообщает «Федерал пресс».