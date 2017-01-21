Налоговую декларацию Трампа требуют более 100 тысяч человек
На сайте Белого дома за петицию об обнародовании налоговой декларации Трампа проголосовали уже более 100 тысяч человек.
Чтобы Белый дом рассмотрел петицию, необходимо собрать 100 тысяч подписей. В требовании говорится об обнародовании финансовых данных Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости". Пользователи хотят выяснить, не содержит ли документ информацию о конфликте интересов.
Авторы петиции считают, что налоговая декларация Трампа может раскрыть иностранное влияние. Американское законодательство не обязывает администрацию президента реагировать на требование даже при условии сбора более 100 тысяч подписей.
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