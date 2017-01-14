Налоговая нагрузка в РФ может стать ниже в случае снижения доли теневой экономики
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о возможности снижения налоговой нагрузки в РФ в случае сокращения доли теневой экономики.
По его словам, главной задачей на данный момент является снижение доли теневой экономики, чтобы при более низком уровне налогов получать тот же объем поступлений.
- Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, работать «в белую», то, конечно, для него налоговая нагрузка высока. Если бы у нас не было теневой экономики, даже теоретические показатели налоговой нагрузки 5 процентов ВВП были бы гораздо больше, - цитирует ТАСС слова Орешкина.
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