Налог на «серые деньги» затронет пять миллионов россиян

Новый налог на "серые деньги" или, как его еще называют, «налог на тунеядство» может коснуться пять миллионов россиян и привлечь в бюджет более 100 миллиардов рублей в год.

По официальной статистике, около 15 миллионов граждан России не уплачивают взносы во внебюджетные фонды без социально оправданных причин.

"Из этого количества реально обязать уплачивать налог около пяти миллионов человек, что позволит привлечь в бюджет дополнительно более 100 миллиардов рублей, если учитывать, что размер налога составит около 20 тысяч рублей", - сказал неназванный источник ТАСС.

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил не использовать термин «налог на тунеядство». Он сообщил, что такой налог в России вводиться не будет. Речь идет вовлечении в систему платежей за соцуслуги тех, кто не платит за них отчисления.

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