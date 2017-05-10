Налог на малодетность может появиться в России

Ввести налог на малодетность предложил президенту РФ Владимиру Путину директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Как уточняется в материале, он направил президенту проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», предусматривающий приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

Дополнительным налогом, по мнению автора концепции, должны облагаться бездетные не по медицинским показателям пары, а также семьи с одним ребенком. Вместе с тем, размер налога пока не определен.

По словам Крупнова, целью законопроекта является повышение статуса многодетных семей, которых на данный момент не более 1,5 миллиона в России. Директор полагает, что введение нового закона позволит к 2030 году решить проблемы демографии в России.

Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие, зажиточные и состоятельные, что позволит определить меры поддержки и сделать их максимально адресными.

Кроме того, предлагается установить ежемесячные пособия, которые для семей с тремя детьми составят 25 тысяч рублей, с пятью-семью детьми - 45 тысяч рублей, а при наличии восьми и более детей денежные выплаты составят 100 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

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