В МО налетчики в париках ограбили ювелирный салон
В подмосковном Раменском ювелирный салон подвергся нападению ряженых грабителей.
Злоумышленники знали, что в салоне установлены камеры видеонаблюдения, поэтому для маскировки использовали парики, накладные усы, а также медицинскую маску. Пригрозив сотрудникам салона оружием, преступники забрали драгоценностей на общую сумму в один миллион рублей.
Один из злоумышленников задержан полицией. Им оказался уроженец Ивановской области. Розыск его подельника продолжается, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главк МВД по Московской области.
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