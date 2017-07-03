В МО налетчики в париках ограбили ювелирный салон

В подмосковном Раменском ювелирный салон подвергся нападению ряженых грабителей.

Злоумышленники знали, что в салоне установлены камеры видеонаблюдения, поэтому для маскировки использовали парики, накладные усы, а также медицинскую маску. Пригрозив сотрудникам салона оружием, преступники забрали драгоценностей на общую сумму в один миллион рублей.

Один из злоумышленников задержан полицией. Им оказался уроженец Ивановской области. Розыск его подельника продолжается, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главк МВД по Московской области.

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