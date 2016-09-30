В Нальчике 13 студентов отравились неизвестным газом
Сотрудники «скорой помощи» доставили в больницу Нальчика 13 студентов медколледжа с подозрением на отравление неизвестным газом.
- В 15:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация, что в Нальчике в Медицинском колледже, расположенном на пересечении улиц Кешокова и Горького, студенты отравились неизвестным газом, - сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Все студенты госпитализированы Городскую клиническую больницу N1 Нальчика. Всего 13 человек.
Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни и здоровью нет.
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