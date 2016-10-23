В Нальчике обезвредили бомбу времен ВОВ

В Нальчике обезврежена авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

- В Нальчике обезврежена фугасная авиационная бомба весом 250 килограммов, обнаруженная при проведении земляных работ по улице Кирова, - отметили в пресс-службе.

Ее обезвреживанием занимались специалисты Донского спасательного центра МЧС России, содействие им оказывали коллеги из КБР.