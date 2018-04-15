США накажут Россию за поддержку Башара Асада новыми санкциями

США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку режима сирийского президента Башара Асада.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназваные источники, на днях посол США в РФ Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России.

По информации издания, письмо состоит из двух частей. В первой части говорится: «По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада». Во второй части сообщается о возможных санкциях в адрес России в связи с поддержкой режима Башара Асада.

Накануне США вместе с союзниками нанесли более ста ракетных ударов по Сирии. После атаки Асад ответил, что данные действия привели к еще большей сплоченности сирийского народа.