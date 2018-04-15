США накажут Россию за поддержку Башара Асада новыми санкциями

США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку режима сирийского президента Башара Асада.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназваные источники, на днях посол США в РФ Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России.

По информации издания, письмо состоит из двух частей. В первой части говорится: «По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада». Во второй части сообщается о возможных санкциях в адрес России в связи с поддержкой режима Башара Асада.

Накануне США вместе с союзниками нанесли более ста ракетных ударов по Сирии. После атаки Асад ответил, что данные действия привели к еще большей сплоченности сирийского народа.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Персоны: Башар Асад
Следующая новость В ДТП с автобусом и грузовиком в ЯНАО пострадали 16 человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО