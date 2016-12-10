Наина Ельцина ответила Михалкову на его слова о "Ельцин Центре"

Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала лживыми заявления Никиты Михалкова. Накануне режиссер раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" в Екатенинбурге.

Михалков сказал, что деятельность Центра разрушает национальное самосознание сотен детей, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. Наина Ельцина напомнила, что Михалков ни разу не был в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге.

"Как можно критиковать то, что не видел?!" — задалась вопросом женщина. Вдова первого президента России подчеркнула, что в центре "нет никакой лакировки эпохи, там вообще нет оценок – только документы, только факты, только свидетельства очевидцев", сообщает РИА Новости.

"Несмотря на лживые заявления режиссера, а также злобные комментарии оголтелых коммунистов, которые своими стараниями привели нашу страну, Советский Союз, к разрушению, "Ельцин Центр" заполнен людьми с утра и до позднего вечера. Чему я очень рада", — отметила Ельцина.