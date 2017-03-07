Находящиеся в КНДР граждане Малайзии не могут покинуть страну

Власти Северной Кореи временно запретили гражданам Малайзии покидать территорию КНДР.

Согласно заявлению Пхеньяна, данное распоряжения является проявлением заботы о безопасности своих граждан и дипломатов, находящихся в Малайзии.

МИД Северной Кореи уже уведомил о распоряжении посольство Малайзии в КНДР.

Ранее Малайзия потребовала, чтобы посол КНДР в течение 48 часов покинуть страну, сообщает Ura.ru.