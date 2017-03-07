Находящиеся в КНДР граждане Малайзии не могут покинуть страну
Власти Северной Кореи временно запретили гражданам Малайзии покидать территорию КНДР.
Согласно заявлению Пхеньяна, данное распоряжения является проявлением заботы о безопасности своих граждан и дипломатов, находящихся в Малайзии.
МИД Северной Кореи уже уведомил о распоряжении посольство Малайзии в КНДР.
Ранее Малайзия потребовала, чтобы посол КНДР в течение 48 часов покинуть страну, сообщает Ura.ru.
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