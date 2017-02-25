В Нагорном Карабахе обострился военный конфликт

В Министерстве обороны Азербайджана рассказали о столкновениях в зоне Карабахского конфликта и погибших со стороны кавказской Республики.

ТАСС цитирует источник в ведомстве: «В ночь с 24 на 25 февраля подразделения ВС Армении предприняли попытку наступления на азербайджанские позиции на различных направлениях линии фронта». В Минобороны Армении также подтвердили боевые столкновения на линии соприкосновения сторон.

Отмечается, что Азербайджан понес потери, а со стороны Карабаха раненых и убитых нет.

В апреле 2016 года в Нагорном Карабахе обострилась обстановка, вследствие чего начались ожесточенные вооруженные столкновения. В июне после встречи президентов России, Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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