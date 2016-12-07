В «Нафтогзе» предупредили о подорожании российского топлива

С начала 2017 года Украина ожидает подорожания российского газа. Об этом завил коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

На своей странице в Facebook он отметил, что в настоящее время тысяч кубометров топлива, поставляемого «Газпромом», стоит 178-183 доллара (с поправкой на калорийность, без таковой чуть больше 175 долларов). Однако уже с первого квартале российский газ будет стоить 200-210 долларов за тысячу кубометров.

Витренко также написал, что цены на европейски газ, который приобретается украинской компанией, постоянно колеблются. Если в августе и сентябре они были ниже, чем у «Газпрома», то в настоящее время ситуация обратная. «Даже российский министр Новак говорит о разнице в 15-30 долларов», - добавил Витренко.

Вместе с тем он заявил, что Украина не может покупать топливо у «Газпрома» без подписания дополнительного соглашения или трехстороннего соглашения с Евросоюзом и Россией.