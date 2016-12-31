«Нафтогазу» дали кредит на закупку газа
Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в пятницу подписала соглашение с Citi и Deutsche bank на получение кредита в сумме, эквивалентной 500 миллионов долларов.
Срок действия кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку топлива и два – на погашение кредита.
На полученные средства «Нафтогаз» сможет приобретать топливо как на западном, так и на восточном направлениях, сообщается на сайте компании. По словам ее главы Андрея Коболева, кредит позволит обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение нынешней зимы.
Гарантом возврата кредита выступил Всемирный банк.
Следующая новость Украинская писательница устроила скандал в магазине из-за русского языка
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии