«Нафтогазу» дали кредит на закупку газа

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в пятницу подписала соглашение с Citi и Deutsche bank на получение кредита в сумме, эквивалентной 500 миллионов долларов.

Срок действия кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку топлива и два – на погашение кредита.

На полученные средства «Нафтогаз» сможет приобретать топливо как на западном, так и на восточном направлениях, сообщается на сайте компании. По словам ее главы Андрея Коболева, кредит позволит обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение нынешней зимы.

Гарантом возврата кредита выступил Всемирный банк.