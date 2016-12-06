В «Нафтогазе» назвали условия закупки российского газа

«Нафтогаз» готов закупать топливо у «Газпрома», если будет предложена выгодная цена и пописано дополнительное соглашение к контракту. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Он пояснил, что «Нафтогаз» настаивает на отмене правила «бери или плати». Так, для закупки топлива у «Газпрома» в декабре украинская компания обязана внести предоплату в размере не менее 600 млн долларов. «Именно с этой целью в предыдущие две зимы мы подписывали допсоглашение, которое позволяло нам отбирать газ в режиме «сколько предоплатили — столько отобрали», — цитирует РИА «Новости» интервью Коболева телеканалу 3STV.

Он также подчеркнул, что в данном вопросе нет политической составляющей. «Все что есть из политики — это решение премьер-министра Украины, которое обязывает нас покупать у «Газпрома» не более 50% газа на протяжении года», - сказал Коболев.