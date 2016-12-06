В «Нафтогазе» назвали условия закупки российского газа

«Нафтогаз» готов закупать топливо у «Газпрома», если будет предложена выгодная цена и пописано дополнительное соглашение к контракту. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Он пояснил, что «Нафтогаз» настаивает на отмене правила «бери или плати». Так, для закупки топлива у «Газпрома» в декабре украинская компания обязана внести предоплату в размере не менее 600 млн долларов. «Именно с этой целью в предыдущие две зимы мы подписывали допсоглашение, которое позволяло нам отбирать газ в режиме «сколько предоплатили — столько отобрали», — цитирует РИА «Новости» интервью Коболева телеканалу 3STV.

Он также подчеркнул, что в данном вопросе нет политической составляющей. «Все что есть из политики — это решение премьер-министра Украины, которое обязывает нас покупать у «Газпрома» не более 50% газа на протяжении года», - сказал Коболев.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: газ
Следующая новость ОП предлагает разрешить «скорым» таранить мешающие проезду машины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО