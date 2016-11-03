«Нафтогаз Украины» опроверг сообщения о начале добычи сланцевого газа

Украина не планирует заниматься добычей сланцевого газа, поскольку в стране хватает месторождений природного газа. Такое заявление сделала пресс-служба «Нафтогаза Украины».

«Мы не планируем заниматься сланцевым газом. Мы планируем использовать доступные современные технологии, чтобы эффективно добывать традиционный газ», — цитирует РИА «Новости» заявление компании, опубликованное в социальной сети Facebook.

Ранее агентство Bloomberg распространило интервью генерального директора «Нафтогаза» Андрея Коболева, в котором говорится о том, что «Укргазодобыча» совместно с европейскими партнерами пробурила первую скважину методом фрекинга, таким образом, на Украине началась добыча сланцевого газа.