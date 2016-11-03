«Нафтогаз Украины» опроверг сообщения о начале добычи сланцевого газа
Украина не планирует заниматься добычей сланцевого газа, поскольку в стране хватает месторождений природного газа. Такое заявление сделала пресс-служба «Нафтогаза Украины».
«Мы не планируем заниматься сланцевым газом. Мы планируем использовать доступные современные технологии, чтобы эффективно добывать традиционный газ», — цитирует РИА «Новости» заявление компании, опубликованное в социальной сети Facebook.
Ранее агентство Bloomberg распространило интервью генерального директора «Нафтогаза» Андрея Коболева, в котором говорится о том, что «Укргазодобыча» совместно с европейскими партнерами пробурила первую скважину методом фрекинга, таким образом, на Украине началась добыча сланцевого газа.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии